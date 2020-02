Conca dei Marini. Il Monastero Santa Rosa vince il riconoscimento di Hotel of The Year by European Hotel Awards 2020

Conca dei Marini, Costiera Amalfitana. Il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa di Conca dei Marini (Sa), sulla Costiera Amalfitana è stato riconosciuto Hotel of The Year by European Hotel Awards 2020.

Per consegnare il premio al Direttore Generale del Monastero Santa Rosa Hotel & Spa Flavio Colantuoni., è stata organizzata un’elegante serata dalla rivista Références Hôteliers Restaurateurs International Magazine in collaborazione con Champagne Collet, svoltasi a Barcellona nelle sale dell’Hotel W Barcelona del ​​gruppo Marriott. Il prestigioso premio è stato consegnato al Direttore Generale del Monastero Santa Rosa Hotel & Spa Flavio Colantuoni, dove erano presenti il top dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione europei, personalità, giornalisti ed importanti ospiti.

Nove i premi assegnati a grandi protagonisti dell’ospitalità internazionale, fra cui a David Muñoz, Annie Féolde, Giorgio Pinchiorri e Riccardo Monco (l’Enoteca Pinchiorri di Firenze è stata nominata Restaurant of the year) e a Ferran e Albert Adria (“Most innovative restaurantant in Hotel award” per il ristorante Heart Ibiza).

L’assegnazione dei premi, onorifici e istituzionali, è decisa dall’Accademia degli European Hotel Awards, di cui è presidente onorario Guillaume Gomez, Executive Chef del Palazzo dell’Eliseo per la Presidenza della Repubblica Francese e Presidente dei Cuochi della Repubblica. Gli European Hotel & Restaurant Awards premiano ogni anno chi si è distinto per le qualità umane, le competenze professionali e il raggiungimento di una posizione professionale di alto livello e riconosciuta nel mondo.

Boutique Hotel dal fascino unico, il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa è uno dei più raffinati indirizzi dell’hotellerie internazionale, dove lusso e semplicità convivono armoniosamente. È stato ricavato dalla ristrutturazione del monastero seicentesco di Monache Domenicane a cui si deve l’invenzione delle famose “sfogliatelle di Santa Rosa”.

Le 20 fra camere e suite, tutte affacciate sul mare, Il Refettorio, ristorante gourmet che si fregia della Stella Michelin conquistata dallo Chef Christoph Bob e dalla sua brigata, lussureggianti giardini terrazzati, un orto biologico, una suggestiva piscina panoramica a sfioro sul mare e una Spa, i cui soffitti a volte e le pareti di pietra evocano atmosfere antiche. Nel 2019 è stato premiato miglior Hotel d’Italia nella Readers’ Choice Awards della rivista americana Condé Nast Traveler, secondo miglior Hotel d’Europa e ottavo miglior Hotel del Mondo.