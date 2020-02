Comune di Sanza-ASL Salerno-Regione Campania: concluso tesseramento 2020 Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno

Il Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa anche quest’anno 2020 ha portato al termine il Tesseramento della Sezione ANCR onorando il ricordo-commemorazione dei nostri Caduti in Guerra del 4 novembre esponendo il suo ringraziamento rivolto fino ad ora ai 60 soci tesserati sia di Sanza che dei dintorni Vallo di Diano (San Rufo,Teggiano,Sassano,Polla,Sala Consilina,Padula,Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo) e Basso Cilento (Sapri,Vibonati,Santa Marina,Alfano,San Giovanni a Piro,Torre Orsaia,Tortorella, Caselle in Pittari) oltre sia al Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi che a quello Nazionale Comm. Sergio Paolieri per la grande disponibilità.

Inoltre il Cav. N. H. don Attilio De Lisa di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro (dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008) in tre anni ha triplicato le tessere con l’elogio di merito avendo diritto al prossimo congresso provinciale di acquisire la carica di consigliere.

Infine da Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate oltre da Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica.