Il Comune di Maiori ricerca sette figure per incarichi a tempo indeterminato. Ecco tutti i bandi di concorso

Maiori. Il Comune di Maiori, tramite concorsi pubblici, ricerca sette figure da inserire a tempo indeterminato con regime pert-time. Di seguito i concorsi con allegati i relativi Bandi e le Domande da scaricare.

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time (18 ore settimanali) di tre posti di Cat. C – P.P. Istruttore Amministrativo. Clicca qui per scaricare il Bando AMMINISTRATIVO CAT C e qui per scaricare il fac simile domanda concorso IA

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di due posti di Cat. D – P.P. Istruttore Direttivo Tecnico. Clicca qui per scaricare il BANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO e qui per scaricare il fac simile domanda concorsoIDT

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di un posto di Cat. D – P.O. Istruttore direttivo di vigilanza. Clicca qui per scaricare il Bando ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA e qui per scaricare il Modello domanda concorso IDV

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di un posto di Cat. D – P.O. Istruttore direttivo amministrativo. Clicca qui per scaricare il BANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO e qui per fac simile domanda concorso IDA

I requisiti necessari per poter partecipare ai succitati concorsi sono i seguenti: Cittadinanza italiana, Età non inferiore a 18 anni, Godimento dei diritti civili e politici, Idoneità fisica, Non avere condanne penali, Essere in regola con il diritto di leva, Non essere stato interdetto dai pubblici uffici