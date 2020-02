Comitato Pari Opportunità Torre Annunziata: vicinanza all’avvocato Magliulo, solidarietà anche da Positanonews. “Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata esprime la propria vicinanza all’avvocato Patrizia Magliulo atteso che quanto accaduto in data 28/02/2020, immediatamente dopo la lettura del dispositivo da parte del Presidente dr. Todisco, del Collegio A, e che vedeva condannato un imputato, D’A. L., già noto alla Giustizia, a 17 anni di reclusione con un risarcimento danni di 20 mila euro alla parte civile, è assolutamente da stigmatizzare. Ed invero, l’avv. Patrizia Magliulo, nota e stimata professionista del Foro Oplontino, che difendeva la parte civile, dopo la lettura del dispositivo e nel mentre si accingeva a lasciare il Tribunale, è stata fermata da due donne ed un uomo, parenti dell’imputato e successivamente identificati dai Carabinieri, e dopo essere stata apostrofata “‘Sta Puttana”, veniva offesa nell’onore e nel decoro e subiva gravi minacce, anche all’incolumità personale; il tutto anche innanzi ad un altro avvocato ed altri fruitori delle Aule di Giustizia.

Il Comitato Pari Opportunità provvederà a segnalare quanto accaduto, nella qualità, al Presidente del Tribunale, non solo perché quanto avvenuto è una storia che purtroppo si ripete più spesso di quello che si possa immaginare, ma anche perché non è accettabile che Avvocati, nella Casa della Giustizia, possano subire minacce ed essere ingiuriati”.