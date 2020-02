Colpo grosso in casa Dinamo Sorrento con la talentuosa Francesca Abbenante

Colpo grosso in casa Dinamo Sorrento, con le ragazze guidate da coach Di Dato che si assicurano un laterale importante in grado di spostare gli equilibri in ottica play-off. Si tratta della talentuosa classe ’98 Francesca Abbenante: rapidità nei movimenti ed abilità tecnica, ma soprattutto grande confidenza con il gol, come dimostra il poker assestato all’esordio contro Teano. Inizia a farsi strada nel mondo del calcio femminile a 13 anni, quando con la primavera del Carpisa Napoli muove i primi passi disputando i campionati nazionali. Dopo cinque stagioni passa alla Virtus Partenope, dove divide lo spogliatoio con il capitano rossonero Anna Catapano. Abbenante decide poi di affrontare una nuova sfida, mettendosi in gioco nel futsal prima a Castel Volturno e poi tra le fila del roster costiero.

Pochi allenamenti nelle gambe con le tue nuove compagne, ma subito una gran prestazione all’esordio con 4 reti rifilate al Teano. Ti aspettavi un impatto così importante in maglia Dinamo?

“Sono scesa in campo assolutamente determinata a fare bene, ma non mi aspettavo di risultare subito così decisiva per le sorti della squadra. Sono felice di essere tornata in campo dopo mesi di forzata inattività, non mi pongo alcun limite, e spero di togliermi belle soddisfazioni con il supporto delle mie compagne”

Un 5-5 che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, poiché incassato soltanto all’ultimo secondo di gioco. Cosa non ha funzionato?

“Non c’è stata una ragione particolare. Purtroppo la condizione generale non era al top, Anna Granata ed io non ci allenavamo da tempo, e questo ha inciso in maniera determinante con il trascorrere dei minuti”.

Qual è il tuo bilancio a freddo, dopo i primi 40 minuti? Quali i punti di forza della squadra e dove c’è da lavorare per migliorarsi?

“Conoscevo già questo gruppo, avendolo affrontato da avversaria con la maglia di Castel Volturno. Abbiamo grandi potenzialità: non temiamo nessuno, e con il tempo affineremo intesa e condizione”.

Domenica si va in trasferta sul campo delle Tigers. Che partita ti aspetti e cosa servirà per portare a casa 3 punti importanti in ottica play-off?

“Mi aspetto senz’altro una partita ostica, in cui bisognerà lottare con le unghie e con i denti fino all’ultimo pallone. A differenza dell’ultimo match, dovremo essere in grado di gestire al meglio i fisiologici momenti di difficoltà che affronteremo nel corso del match. Sono sicura che con il crescere dell’affiatamento, ci toglieremo le nostre soddisfazioni”.

(Foto: Elisabetta Palomba)