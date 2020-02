Clemente Mastella rassegna le dimissioni da sindaco di Benevento. Probabile una sua candidatura alle Regionali

Dopo averlo annunciato nei giorni scorsi, adesso arriva la comunicazione ufficiale. Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Benevento, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato cominciato nell’estate 2016. Le dimissioni sono state consegnate nelle mani di un dipendente comunale che poi le ha protocollate. Passeranno venti giorni prima che il Prefetto nomini un commissario ed invii al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale. Entro questi venti giorni Mastella avrà la facoltà di ritornare sulla sua decisione. Se non lo farà a primavera i cittadini di Benevento andranno a votare per eleggere il nuovo sindaco, in concomitanza con il voto per le Regionali. Stando alle prime voci Mastella punterebbe alla candidatura proprio in Regione con una propria lista. I motivi che hanno portato Mastella a dimettersi da primo cittadino potrebbero avere qualche fondamento nelle lamentale da lui stesso espresse contro la maggioranza comunale accusandola di fare «arraffa arraffa». E Mastella avrebbe dichiarato: «Faccio piazza pulita, anticipo il voto, lo collego a quello regionale. E mi faccio una lista coesa, specchiata, forte». In effetti di recente la sua maggioranza era implosa e si erano formati vari gruppi autonomi di consiglieri dissidenti, in polemica con la linea di governo del primo cittadino. E Mastella non ha evitato di affrontare proprio i dissidenti in modo duro, definendoli lillipuziani: «Dei ricatti di questi lillipuziani non me ne frega proprio nulla, io resto nella storia d’Italia a differenza loro».