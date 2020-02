Clamorosa gaffe Sky TG24: annunciano il vincitore di Sanremo prima dell’ufficialità

Caos in sala stampa a Sanremo. Con circa 15 minuti di anticipo rispetto al previsto, Sky TG 24 ha dato il nome del vincitore del Festival di Sanremo. In un sottopancia delle flash news, il tg h24 di Sky ha già comunicato una notizia per la quale tutti gli altri giornalisti sono in attesa da ore.

In sala stampa si è scatenato un po’ di caos e un botta e risposta tra i giornalisti, mentre la Rai non dava alcuna spiegazione. Anche gli spettatori che hanno seguito fino a questo momento il Festival di Sanremo sono disorientati rispetto a quanto accaduto sulla tv satellitare.