Città Metropolitana stanziati 200mila euro per Monti Lattari, Area Marina Protetta di Punta Campanella e Baia di Ieranto.

Napoli – La Città Metropolitana nell’ambito del progetto Ossigeno Bene Comune (O.B.C.) ha stanziato circa 200mila euro a favore del Parco dei Monti Lattari e Monte Faito, dell’area marina protetta di Punta Campanella e della Baia di Ieranto. A breve cominceranno i lavori per l’installazione di boe ad alta tecnologia per la delimitazione dell’area marina protetta di Punta Campanella, che avranno la funzione di distinguere l’area a riserva integrale da quella transitabile per traffico commerciale e quella di accesso turistico per una spesa complessiva di 109mila euro. Nella Baia di Ieranto, Comune di Massa Lubrense, potrà essere avviata la messa in sicurezza di alcuni sentieri in particolare il Crinale (1,5 km), quello del comparto agricolo (1 km) e il percorso archeologico industriale o della Cava (0,6 km) la cifra impegnata in questo caso è di 117mila euro. 50mila euro invece sono stati destinati al Parco dei Monti Lattari per il ripristino delle funzionalità e dell’attrezzatura dell’ Info Poin e dell’aula didattica ubicati presso la Reggia Quisisana, Comune di Castellammare di Stabia. Le convenzioni per i progetti O.B.C. sono state firmate ieri mattina nella Sala “Mariella Cirillo” presso la sede della Città Metropolitana, grazie a un protocollo d’intesa con l‘Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (A.I.G.A.E.), così come illustrato del dott.Tristano Dello Joio, presidente dell‘Ente Parco Monti Lattari, ai piedi del Faito sarà creato un punto di raccolta e valorizzazione dei Monti Lattari allestendo un vero e proprio centro dal valore didattico e turistico.

a cura di Luigi De Rosa

info Progetto Ossigeno Bene Comune (O.B.C) – www.cittametropolitana.na.it ; www.parcoregionaledeimontilattari.it