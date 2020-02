CHAMPIONS LA SFIDA STORICA NAPOLI – BARCELLONA DI MESSI . ECCO DOVE VEDERLA IN TV

Napoli col fiato in sospeso per la partita dell’anno . Tutti gli occhi saranno su di lui. Messi giocherà al San Paolo, il tempio in cui Maradona ha fatto innamorare i tifosi del Napoli. La sfida di Champions League contro il Barcellona assume un significato particolare, quindi. Una partita dall’alto coefficiente di emozioni. Servirà una prestazione maiuscola da parte degli uomini di Gattuso, che durante la conferenza stampa di presentazione ha caricato la squadra in vista dell’andata degli ottavi di finale. Dall’altra parte c’è un Barça che, dopo la cura Setien, sembrerebbe aver ritrovato la consistenza di un tempo: i blaugrana vengono da quattro successi consecutivi in Liga, e domenica c’è il Clasico al Santiago Bernabeu.

Dove vederla in tv La sfida del San Paolo tra Napoli e Barcellona sarà visibile in chiaro su Canale 5. Non solo, per tutti gli abbonati Sky, il match sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Le formazioni di Napoli-Barcellona Pochi dubbi di formazione per il Napoli. Demme è il fulcro del gioco di Gattuso, con Zielinski e Fabian Ruiz che avranno il doppio compito: coprire e poi contrattaccare. Callejon e Insigne più bassi del solito, Mertens unico riferimento avanzato. C’è Maksimovic accanto a Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. Setien, com’è normale che sia, si aggrappa a Messi, reduce dai quattro gol rifilati all’Eibar. Vidal trequartista, De Jong e Rakitic le mezzali. NAPOLI (4-1-4-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens. A DISP.: Meret, Hysaj, Allan, Elmas, Politano, Lobotka, Milik. ALL.: Gattuso. BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann. A DISP.: Neto, Umtiti, Collado, Arthur, Fati, Akieme, Puig. ALL.: Setien.