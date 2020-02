Cetara. Tutto pronto per il Carnevale 2020. Il programma per ogni età

TUTTO PRONTO PER IL “CARNEVALE 2020”A CETARA

UN INTERO PROGRAMMA TRA SFILATE, CARRI ALLEGORICI E ANIMAZIONE PER OGNI ETA’ DA DOMENICA 23 FEBBRAIO A DOMENICA 1 MARZO

Costa d’Amalfi, 22 febbraio 2020 – Cetara è pronta ad accogliere il Carnevale 2020, con una settimana ricca di eventi in programma, da domenica 23 febbraio fino a domenica 1 marzo.

Ispirandosi all’Arte Cinematografica, protagonista di questa edizione sarà il carro allegorico “Alice in Wonderland”, realizzato in collaborazione con il gruppo “I monelli” di Maiori che sarà pronto a sfilare per le vie del paese, tra musiche e balli, con più di 100 figuranti tra adulti, giovani e bambini, coordinati dal lavoro di Annamaria Zuppardi e Marianna Esposito. Un evento che nasce grazie ad una intensa collaborazione tra il “Forum dei Giovani di Cetara”, l’associazione “Amici del Forum dei Giovani”, il Gruppo di Lavoro “Carnevale Cetara”, con l’immancabile sostegno del Comune di Cetara. Molto atteso è il consueto appuntamento con il “Carnival Party”, la festa in maschera per tutte le fasce d’età che, giunta alla sua IX edizione, vedrà un’attenta giuria premiare la maschera più bella. “È sempre bello vedere tanti giovani cimentarsi in attività il cui unico scopo è la condivisione di momenti di festa e spensieratezza” – afferma il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. Sarà una settimana ricca di novità e divertimento, in una realtà ormai consolidata che coinvolge l’intera Costiera Amalfitana. “Riprendere la tradizione del Carnevale è stato il nostro obiettivo primario, ma non solo. Vedere i nostri ragazzi coinvolti nella preparazione di maschere e carretti, crea davvero un clima allegro e gioioso per l’intero paese” – spiega Daniele D’Elia, consigliere delegato alle Politiche Giovanili di Cetara. E aggiunge: “Un particolare ringraziamento per il grande impegno associativo va ai Presidenti Francesca Pappalardo (Forum dei Giovani di Cetara) e Alfonso Iennaco (Ass. Amici del Forum) e ad Alfonso Pastore e all’Ing. Taiani, perni del carnevale maiorese”.

Il programma, oltre alle sfilate dei giorni 23, 25 febbraio e venerdì 28, si arricchisce di due appuntamenti di animazione rivolta ai più piccini che si svolgeranno nei giorni 23 e 24 febbraio, a partire dalle 10, in Largo Marina.

PROGRAMMA COMPLETO DEL CARNEVALE DI CETARA 2020:

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, ore 10.00 *

Festa di Carnevale per i bambini ed animazione in Largo Marina

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, ore 16.00**

Sfilata del carro allegorico e del gruppo di ballo per le vie del paese (partenza da Piazza Europa).

Al termine, esibizione del gruppo di ballo in Largo Marina

LUNEDI 24 FEBBRAIO 2020, ore 10.00*

Festa di Carnevale per i bambini ed animazione in Largo Marina

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO, ore 16.00**

Sfilata del carro allegorico e del gruppo di ballo per le vie del paese (partenza da Largo Marina).

Al termine, esibizione del gruppo di ballo in Largo Marina

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020, ore 16.00**

Maiori incontra Cetara.

Sfilata del carro allegorico e del gruppo di ballo per le vie del paese con gruppo di ballo de “I monelli” del Comune di Maiori (partenza da Piazza Europa).

Al termine, esibizione del gruppo di ballo in Largo Marina

SABATO 29 FEBBRAIO 2020, ore 21.00

Festa in maschera in Sala Ave Maria, con premiazione delle maschere più belle.

Animazione e DJ Set.

DOMENICA 1 MARZO, ore 16.00***

Cetara incontra Maiori.

Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo, presso il Comune di Maiori, con i gruppi residenti, di Cetara e di Tramonti.

*in caso di pioggia o di condizioni meteo avverse la manifestazione si svolgerà presso la Sala “Ave Maria”.

**in caso di pioggia o di condizioni meteo avverse la manifestazione non sarà svolta. Si garantisce, in caso di pioggia in tutte le date previste per le sfilate, comunque la realizzazione di almeno n.1 Sfilata, in data da concordare con l’Amministrazione Comunale.

***in caso di pioggia o di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà annullata, oppure si svolgerà nei giorni e nelle modalità indicate dagli organizzatori del “Gran Carnevale di Maiori”.