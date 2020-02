Cava de’ Tirreni un uomo é morto carbonizzato a causa di un incendio in collina . Ieri in serata l’uomo avrebbe portato le pecore a pascolare su una collina. Piú tardi il nipote dell’uomo avrebbe notato un incendio in montagna proprio dove poco prima lo zio aveva portato le pecore a pascolare, a riportarlo il Mattino di Napoli edizione di Salerno .

Il nipote lo ha trovato carbonizzato e ha subito chiamato i Vigili del Fuoco e gli operatori della Croce Bianca, per l’uomo, un 70enne residente nella frazione del Corpo di Cava de’ Tirreni,non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni avviate dai carabinieri, diretti dal tenente Vincenzo Pessolano, la tragedia sarebbe avvenuta dopo le 17.00.

Proprio intorno a quell’ora il nipote del pastore avrebbe notato, nella zona alta delle montagne della Badia, un rogo. Alla vista delle fiamme si è subito allarmato perchè poco prima lo zio aveva portato a pascolare le pecore proprio in quei boschi.

Dopo aver raggiunto il luogo ha trovato il corpo dello zio completamente avvolto dalle fiamme e ormai carbonizzato. All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini per accertare la causa della tragedia, resta il dolore e il lutto.