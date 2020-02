Cava de’Tirreni, sopralluogo dell’Osservatorio sulla disabilità ai lavori della nuova piazza in costruzione nello spazio dell’ex Palestra Parisi con l’assessore Nunzio Senatore ed il consigliere Paola Landi

Si è svolto questa mattina il sopralluogo dei componenti l’Osservatorio delle persone con disabilità nello spazio sul quale sta nascendo la nuova piazza al posto dell’ex palestra Parisi.

Al sopralluogo, mirato a verificare la perfetta accessibilità degli spazi per le persone con disabilità e soprattutto di quelle in carrozzina, hanno preso parte il presidente dell’osservatorio Vincenzo Prisco, i componenti della commissione barriere dell’Osservatorio Maurizio De Pasquale e Fulvio Maximo Sergio; ed in qualità di esperto dell’Osservatorio l’architetto Franco Pisapia.

Ad accompagnare i rappresentati dell’organismo comunale che si occupa dei tutela dei diritti delle persone con disabilità, l’assessore alla manutenzione Nunzio Senatore ed il consigliere comunale nonchè presidente della Commissione Politiche sociali Paola Landi, insieme con il direttore dei lavori architetto Alberto Senatore. Vivo apprezzamento è stato manifestato dal presidente dell’Osservatorio Vincenzo Prisco, che ha sottolineato come dopo anni di attesa sia stata finalmente cambiata la metodologia di approccio alla questione barriere architettoniche.

Da parte dell’assessore Nunzio Senatore la rassicurazione che questa nuova impostazione sarà applicata in futuro ad ogni opera pubblica in fase di realizzazione.