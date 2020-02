Cava de’ Tirreni. Ragazzo di 29 anni arrestato per spaccio

I Poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, nella serata di ieri hanno individuato e bloccato un ragazzo di 29 anni, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro le persone, mentre cedeva involucri con un grammo di cocaina ad un altro ragazzo del posto. In seguito, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione immediata presso l’abitazione dello spacciatore, trovando 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un trituratore.

Sempre nel corso della stessa serata, sono stati effettuati numerosi controlli anche sulle strade, con posti di blocco sulle principali arterie viarie della città, permettendo di identificare 81 persone, di cui 34 con precedenti, e di controllare 28 veicoli. Inoltre, sono state elevate 11 contestazioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale.