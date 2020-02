Cava de’ Tirreni. Medico dell’Asl falsifica cartelle cliniche per curare i pazienti a casa sua a pagamento, ora rischia il processo

Cava de’ Tirreni. Guai in vista per un medico dell’U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile della sede cavese dell’Asl. Il medico, in veste di incaricato di pubblico servizio, nel periodo dal febbraio al novembre 2018 avrebbe falsato delle cartelle cliniche e relative relazioni di dimissioni riguardanti dei minori inserendo “disturbi non congrui” alle condizioni dei piccoli pazienti per indurre i genitori a continuare la terapia medica per il “potenziamento cognitivo” in forma privata presso la propria abitazione di Pagani, ovviamente a pagamento. Inoltre, secondo la Procura, lo specialista avrebbe anche falsificato ed utilizzato la firma di tre medici. Ora si attende la decisione del Gip che potrebbe mandare a processo il medico con le accuse di falso in atto pubblico e truffa.