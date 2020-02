E’ di Cava de’ Tirreni l’ideatore di una nuova emoji: la “mano a cuoppo”. A breve sui nostri smartphone

Tutti conosciamo le emoji, le famose faccine che oramai utilizziamo mille volte sui social, su whatsapp, twitter, messanger e che aiutano ad esprimere un concetto od uno stato d’animo senza utilizzare parole. Ed ora sui nostri smartphone sta per arrivare una nuova emoji ideata dal 40enne Adriano Farano, originario di Cava de’ Tirreni e che ora lavora in Silicon Valley. Si tratta di quella che, in dialetto, viene comunemente definita “mano a cuoppo” e che sta a significare “che stai dicendo?” oppure “che vuoi?”. E’ proprio Farano a spiegare come è nata l’idea. Si trovava a San Francisco in compagnia di un’amica che lavora per Emojination e durante la conversazione gli è scattato il famoso gesto. L’amica gli ha chiesto il significato e da lì è quindi nata l’idea di trasformarlo in emoji. La nuova emoticon è stata già approvata dal Consorzio Unicode che si occupa proprio di valutare le nuove immagini da inserire sui cellulari ma non è ancora disponibile. Arriverà a breve e probabilmente per averla sui nostri smartphone sarà necessario aggiornare il sistema.