Cava de’ Tirreni. Le fasi finali per individuare un candidato sindaco

FASI FINALI DEL COORDINAMENTO CIVICO PER CAVA PER INDIVIDUARE UN CANDIDATO SINDACO

Il Coordinamento Civico per Cava composto dai rappresentanti cittadini di Rifondazione Comunista, Città in Comune, demA, nell’intento di giungere alla conclusione del percorso iniziato circa un anno fa per proporre un progetto politico in vista delle elezioni amministrative previste per il prossimo mese di maggio, dopo aver presentato le proprie “20 idee perla Città”, ha avuto una serie di incontri con altri movimenti civici ed associazioni.

L’attività del Coordinamento proseguirà con altri appuntamenti con le rimanenti forze politiche dell’area del centro sinistra con l’obiettivo di concordare un programma comune e, infine, individuare un candidato sindaco.

Le persone, i cavesi devono tornare ad una politica attenta alle esigenze dei cittadini nella nostra città: ci batteremo, senza sconti, affinché l’attuale amministrazione non faccia tramontare definitivamente per noi questa possibilità.

Coordinamento Civico per CAVA nasce con un ben preciso intento: restituire alla nostra Città un’identità forte e distintiva.

Siamo in campo per Cava de’ Tirreni insieme a quanti, al pari di noi, desiderano contribuire a risollevarne le sorti.