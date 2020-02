Cava de’ Tirreni. La DIA arresta cinque persone con l’accusa di usura ed estorsione, aggravata dal metodo mafioso

Cava de’ Tirreni. Questa mattina un blitz della sezione DIA di Salerno ha tratto in arresto cinque personali, tutti accusati di usura ed estorsione, aggravata dal metodo mafioso. I fermi sono avvenuti in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini erano state aperte in seguito alla segnalazione di un commerciante locale, imprenditore nel settore dell’abbigliamento, che aveva denunciato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di sei episodi di usura, a partire dal 2011. Il commerciante aveva ottenuto un prestito di 500.000 euro e, solo in interessi calcolati con tassi superiori al 100%, aveva già restituito 700.000 euro.

Così nel 2018, esasperato dalla situazione, aveva deciso di rivolgersi alla DIA e di collaborare. Ogni mese consegnava agli usurai, dopo aver ricevuto minacce e violenza, fino a 10.000 euro.

E le indagini hanno fatto il loro corso ed oggi i cinque colpevoli sono stati tratti finalmente in arresto e dovranno, come detto all’inizio, rispondere dei reati di usura ed estorsione, aggravata dal metodo mafioso, in quanto approfittavano dello stato di bisogno dell’imprenditore e, in cambio di prestiti, si faceva consegnare corrispettivi usurari, con minacce e talvolta anche episodi di violenza.