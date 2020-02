Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Installata tenda pre-triage all’Ospedale con la Millennium di Amalfi la nuova tenda del pre-triage per le verifiche sul coronaviru. A questa nuova tenda deve far riferimento, così come indicato dalla Regione, chiunque intenda rivolgersi al Pronto soccorso, sia quello dell’adulto che l’ostetrico o il pediatrico – precisa l’ospedale Maggiore -. Il pre-triage procede a screenare i pazienti per il coronavirus e rinviarli, se non sospetti, ai Pronto soccorso di competenza. L’obiettivo è quello di un unico filtro a cui inviare tutti i pazienti che si rivolgono a Pronto soccorso, per identificare quelli con sospetta infezione da Coronavirus (caso sospetto o contatto stretto) e indirizzarli nei percorsi a loro dedicati».

Il paziente che giunge con ambulanza con sanitari a bordo non deve raggiungere la tenda dal momento che il triage, secondo disposizioni, è già stato effettuato in ambulanza. L’ambulanza in urgenza si reca come da prassi in «camera calda» e segue i percorsi attualmente in uso.

Il paziente che giunge con ambulanza senza sanitari a bordo viene portato alla tenda

I pazienti che arrivano al Pronto soccorso con i propri mezzi, vengono indirizzati dagli appositi cartelli alla tenda . Cava è l’Ospedale di riferimento per la Costiera amalfitana, dopo l’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. I volontari della Millennium di Amalfi sempre presenti.