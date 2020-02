Cava de’ Tirreni. Disastro maltempo, albero schiaccia un passante: le testimonianze a Positanonews

Incidente mortale a viale Crispi a Cava de’ Tirreni, a pochi passi dal Palazzo Comunale. Un albero della Villa Comunale, per la precisione un pino, per le forte raffiche di vento alle ore 8 circa di stamattina si è abbattuto sulla strada ed ha travolto un passante.

Come riporta Salernonotizie, la vittima è un Alberto Marino, ex vigile urbano di Salerno e sindacalista, in quiescenza, residente in Via Tommaso Cuomo a Cava de’ Tirreni.

Immediati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il malcapitato e c’è voluto un intenso lavoro per liberare il corpo dall’albero caduto, che ha letteralmente divelto la recinzione della villa e danneggiato diverse auto in sosta. I Vigili del Fuoco operano per recuperare la salma.

Positanonews ha in esclusiva una testimonianza raccapricciante di due ragazzine che hanno visto la terribile scena: Una studentessa e la sua compagna di scuola hanno letteralmente sfiorato la tragedia fermandosi un attimo prima dell’impatto ed hanno assistito, purtroppo, all’uomo schiacciato dal pino.