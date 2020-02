Cava de’ Tirreni. Il cane Charlie torna a casa

Ha fatto il giro del web la foto di Charlie, il cane di Gioacchino Mollo, il medico di 61 anni originario di Torre Annunziata morto giovedì, travolto da un pino mentre passeggiava proprio con il cagnolino sul marciapiede adiacente la villa comunale Falcone-Borsellino di Cava de’ Tirreni.

Charlie, il labrador che non voleva spostarsi dal luogo della tragedia nonostante la paura ed il trambusto, vegliando sul corpo del suo padrone, è stato riconsegnato ai suoi cari.

Al momento, si svolgono indagini a tutto campo per cercare di ricostruire quanto accaduto. Indagini anche di natura fitostatica con una perizia da affidare ad un consulente. Il fascicolo è contro ignoti, con l’ipotesi formale di omicidio colposo, nelle mani del sostituto Federica Lo Conte. Al momento, non ci sono indagati. Dal Comune hanno ribadito che l’albero caduto era tra gli esemplari più pregiati della città e sottoposto a tutela paesaggistica. «Trattandosi di un albero di particolare pregio, ed in considerazione della sua mole – ha dichiarato il dirigente del IV Settore del Comune, Antonino Attanasio – era soggetto a verifiche periodiche. Soltanto nell’ultimo anno, nel 2019, era stato analizzato ben due volte»