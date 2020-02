Cava de’ Tirreni. Arrestato un 38enne per aver inseguito ed aggredito l’ex fidanzata rubandole il cellulare

Cava de’ Tirreni. La Polizia ha arrestato un 38enne del posto che, dopo aver inseguito l’ex fidanzata, le aveva rubato lo smartphone. A quanto pare l’uomo avrebbe seguito la sua ex mentre rientrava a casa in auto e l’avrebbe strattonata fuori dalla vettura, rubandole il cellulare. La ragazza per sottrarsi alla violenza e fortemente spaventata dall’aggressione cercava rifugio presso l’abitazione del suo attuale compagno, ma il suo ex non pago di quanto fattole la raggiungeva aggredendo anche il fidanzato della giovane ed i suoi fratelli. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che hanno trovato l’uomo sul pianerottolo in evidente stato di alterazione mentre aggrediva e minacciala la sua ex ed il suo compagno. Le forze dell’ordine sono riuscite, anche se con difficoltà, a fermare il 38enne e lo hanno accompagnato presso il locale Commissario per l’identificazione. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.