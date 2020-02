A Cava de’ Tirreni il 7 febbraio presentazione del libro “Management in Psichiatria, Riorganizzazione dei servizi di Salute Mentale”

Venerdì 7 febbraio alle 18:00, presso il salone di rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni sarà presentato l’ultimo lavoro di Walter Di Munzio, “Management in Psichiatria, Riorganizzazione dei servizi di Salute Mentale”, Idelson-Gnocchi Editori. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Servalli, al tavolo di discussione il dottore Giuseppe D’Aquino, Direttore FF UOSM di Nocera Inferiore e Veronica Benincasa, psicologa specializzanda in Psicoterapia comportamentale. Conclude e saluta il vicesindaco Armando Lamberti. A moderare la serata la giornalista Imma Della Corte.

Il dialogo sulla Psichiatria e sulla sua organizzazione è, nel volume di Di Munzio, a più voci, di tanti professionisti, in campo medico ed economico, ma anche dei familiari e di tutti gli stakeholder, che hanno contribuito alla stesura del volume affrontando la problematica da poliedrici punti di vista.

Nella sua introduzione l’autore ci spiega come l’organizzazione dei servizi di Psichiatria non può essere costruita basandosi su modelli di Management sanitario, ma deve farsi più chiara una visione di Management in Psichiatria, con il conseguente approfondimento di modelli e di procedure specifiche, che tengano ben in conto che bisogna abbandonare il mito della “Guarigione” e perseguire l’obiettivo della stabilizzazione dei sintomi, del migliore recupero funzionale in un contesto di coinvolgimento di tanti fattori esterni al sistema curante in senso stretto, che tenga in conto dei familiari e degli stackeholder, con una costante attitudine alla ricerca e all’innovazione organizzativa.