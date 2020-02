Cava de’ Tirreni, il 33enne Luigi Giordano nuovo comandante della “Grande Sierra Leone” Grimaldi

Il 33enne Luigi Giordano, originario di Cava de’ Tirreni, sarà il nuovo comandante della Grande Sierra Leone, una nave mercantile appartenente alla flotta Grimaldi. Un traguardo sensazionale per il giovane, figlio di Matteo e Rosaria Stotuti di Vietri sul Mare.

A soli 20 anni aveva cominciato al sua carriera come allievo, raggiungendo pian piano diversi traguardi importanti: nel 2009 è divenuto terzo ufficiale di coperta, poi secondo ufficiale di coperta e nel 2013 primo ufficiale di coperta. Ha lavorato tra Africa e America, con grande diligenza e professionalità, fino a quando l’armatore Guido Grimaldi, insieme ad una commissione apposita, l’ha proclamato comandante.

Queste le sue parole: “I sacrifici di quattordici anni di navigazione sono stati ricompensati. Ringrazio la Compagnia e gli Armatori per la fiducia riposta. Questo non è un traguardo bensì l’inizio di una nuova avventura che affronterò con energie profonde, dando il meglio di me conscio delle grosse responsabilità che giorno dopo giorno mi troverò ad affrontare.

Condivido questo momento di gioia con la mia famiglie ed in particolare con mia moglie e la piccola Arianna, per la pazienza delle lunghe attese (il periodo di imbarco è di 4/5 mesi, per stare a casa due mesi poi di nuovo in mare). Ho solo il rammarico che nessuno dei nonni ha potuto dividere con me la gioia di questa nomina. Mi conforta l’orgoglio di portare in giro per il mondo il nome di Cava de’ Tirreni, una città senza mare ma tanto da amare”.