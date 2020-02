Castellammare di Stabia. Violenta lite tra due giovani nel rione San Marco, uno dei ragazzi coinvolti finisce in ospedale

Castellammare di Stabia. Questa mattina in Via Galeno, nel rione San Marco, si sono vissuti attimi di paura a causa di un violento litigio scoppiato tra un giovane del posto ed un suo coetaneo. Il tutto ha avuto inizio con un diverbio sfociato dopo poco in un’aggressione fisica. Fortunatamente alcuni commercianti sono intervenuti ed hanno diviso i due litiganti. Per uno dei giovani coinvolti nella lite è stato necessario rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino a cause delle ferite riportate ed i medici di turno hanno prestato le cure necessarie formulando una prognosi di pochi giorni. Sul luogo dell’aggressione sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine e sono state aperte le indagini. I due giovani saranno ascoltati per cercare di ricostruire i motivi alla base del violento litigio.