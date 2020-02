Castellammare di Stabia. Terme, fallito il concordato: risarciti i consulenti

Il Tribunale di Torre Annunziata ha concesso il risarcimento al 100% per tutti colore che lavorarono all’atto dell’amministrazione di Nicola Cuomo per salvare dal fallimento le Terme di Stabia. Il concordato fu bocciato dai giudici, ma, a distanza di anni, arrivarono comunque i pagamenti per le consulenze d’oro. Tra i creditori spiccano alcuni nomi importanti della vita politica stabiese: ad esempio, Paolo Giugliano, cognato dell’ex sindaco Nicola Cuomo, ha lavorato al piano di rilancio delle Nuove e delle Antiche Terme di Stabia e riceverà 25mila euro, o anche Umberto Ostieri, l’avvocato che curò il concordato ritenuto inammissibile, a cui sarà corrisposta una cifra intorno ai 50mila euro.

Nonostante ciò, fra i creditori ci sono anche dipendenti ai quali il rimborso non è stato garantito al 100%, ma che si dovranno invece accontentare di poche centinaia di euro. Dunque una beffa per chi ha tentato per anni ed anni di portare avanti le Terme nonostante le difficoltà, ma che vede risarciti soltanto chi ha provato, inutilmente, a salvare il complesso.