Castellammare di Stabia. Si cercano donatori di midollo osseo per Gaja e Serena, il 9 febbraio i test per la compatibilità

Gaja ha 12 anni e Serena 17, sono entrambe napoletane e si trovano ricoverate all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Sì, perche Gaja e Serena sono unite dalla stessa malattia rara: l’aplasia midollare. Una patologia che colpisce due soggetti ogni milione di persone. Per guarire è necessario un trapianto di midollo osseo ma per entrambe nessuno dei familiari è risultato compatibile. Ed è quindi iniziata una catena di solidarietà per cercare due donatori compatibili che possano con un gesto d’amore regalare la guarigione alle due ragazze.

Il prossimo 9 febbraio a Castellammare di Stabia, dalle 8.00 alle 12.00, recandosi alla TENDA – Open Space in Via Surripa sarà possibile sottoporsi al test, assolutamente non invasivo, per scoprire se si è compatibili per la donazione. Per sottoporsi al test è necessario avere tra i 18 ed i 35 anni, godere di buona salute ed avere un peso superiore ai 50 kg.

Ecco l’appello dei volontari: “Ti aspettiamo a Castellammare il 9 febbraio dalle 8 alle 12 per il tampone salivare. Donare il midollo osseo è semplice, poco invasivo e non ha controindicazioni per il donatore ma può salvare una vita umana. La compatibilità è di uno su centomila. Tu puoi essere uno su centomila. Puoi essere l’unico farmaco salvavita per una persona che sta soffrendo. Fai il tampone salivare per essere inserito nella banca dati dei donatori di midollo osseo perché è un atto semplice ma di grande generosità per cui bastano pochi secondi”.

I genitori delle due ragazze si uniscono all’appello chiedendo a tutti un gesto d’amore e di solidarietà per salvare Gaja e Serena, ma anche tanti altri giovani che ne hanno bisogno, iscrivendosi alla Banca dei donatori di midollo.