Castellammare di Stabia. Presenza di impurità nell’Acqua della Madonna e nell’Acqua Acidula, chiusura delle sorgenti per quattro giorni

Castellammare di Stabia. Alla fine dello scorso mese di gennaio alcuni cittadini aveva lamentato la presenza di residui sul fondo delle taniche utilizzate per attingere acqua dalle fontanine della famosa Acqua della Madonna, manifestando preoccupazione per il rinvenimento anche di ruggine e fango.

Il sindaco stabiese Gaetano Cimmino ha, quindi, emesso un’ordinanza con la quale dispone il divieto di attingere acqua dalle fontane pubbliche di Via Duilio dalle quali sgorgano le sorgenti dell’Acqua della Madonna e dell’Acqua Acidula. Il divieto avrà una durata di quattro giorni ed è imposto per il 6, il 10, il 20 ed il 27 febbraio prossimi. Durante questi giorni verranno effettuati dei lavori di pulizia delle tubazioni. Alla fine dei lavori le acque saranno analizzate per assicurarne la potabilità.