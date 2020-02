Castellammare di Stabia. Pregiudicato viola gli arresti domiciliari e viene scoperto dai carabinieri. Per lui si riaprono le porte del carcere

Castellammare di Stabia. Il pregiudicato 39enne Raffaele Cimmino, già noto alle forze dell’ordine, si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per ricettazione ma ha violato l’obbligo lasciando la propria abitazione per fare una passeggiata in città. Ma la “bravata” gli è costata cara poiché i Carabinieri della locale compagnia, durante i normali controlli, l’hanno scoperto per strada lontano dal suo domicilio. Per lui è scattato l’arresto e si sono riaperte le porte del carcere.