Castellammare di Stabia. Motoscafo rischia di affondare, interviene in soccorso un gozzo di pescatori e la Capitaneria di Porto

Castellammare di Stabia. Questa mattina, nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento Fincantieri, un motoscafo è semiaffondato. Immediatamente è intervenuto un gozzo di pescatori che si trovava sul posto, prestando i primi soccorsi ai passeggeri del natante in difficoltà. Sul luogo è poi intervenuta una motovedetta dalla Capitaneria di Porta che ha coordinato le operazioni di soccorso. Non si conoscono i motivi che hanno causato l’incidente, ma potrebbe trattarsi di un guasto improvviso. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, non si registrano feriti.