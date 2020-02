Castellammare di Stabia in lutto per la scomparsa del 60enne Giulio Clemente, ex presidente dell’Ascom

Castellammare di Stabia piange la scomparsa del noto imprenditore Giulio Clemente, ex presidente dell’Ascom. Clemente aveva 60 anni ed è deceduto a seguito di una malattia contro la quale ha combattuto con tenacia fino all’ultimo. Era attivo nel settore della distribuzione del materiale elettrico, benvoluto da tutti nella sua città dove per tanto tempo aveva rappresentato i commercianti ricoprendo anche il ruolo di delegato provinciale Confcommercio di Napoli. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla moglie, ai figli ed ai familiari di Clemente per il lutto che li ha colpiti