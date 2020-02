Castellammare di Stabia, esce per andare a correre e viene colto da malore: morto infermiere

Tragedia questa mattina a Castellammare di Stabia. Un infermiere di 58 anni, Antonio Scelzo, era uscito di casa come spesso era solito fare per andare a correre. All’improvviso, però, è stato colto da un malore nei pressi di viale Europa, direzione viale delle Puglie. Subito sono stati allertati i sanitari del 118 che arrivati celermente sul posto hanno provato per diverso tempo a salvargli la vita con un massaggio cardiaco.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Castellammare per identificare la vittima e ascoltare tutti i testimoni presenti. I familiari sono poi stati allertati. Antonio lavorava come infermiere presso l’ospedale San Leonardo.