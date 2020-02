Castellammare di Stabia. Domani si cerca un donatore per salvare Gaja e Serena

La città di Castellammare di Stabia si sta mobilitando per cercare il donatore che possa salvare Gaja e Serena, rispettivamente di 12 e 17 anni, entrambe ricoverate al Bambin Gesù di Roma. L’appuntamento è fissato per la mattina di domani, 9 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12, alla TENDA- Open Space in Via Surripa. Possono partecipare giovani tra 18 e 35 anni e in buona salute. Le due ragazzine napoletane hanno la stessa malattia, una patologia rara, l’aplasia midollare, che può essere curata soltanto con il trapianto di midollo da un donatore compatibile. Purtroppo nessuno dei familiari lo è, per cui è partita una grande rete di solidarietà. I volontari scrivono: “Ti aspettiamo a Castellammare, domani, 9 febbraio dalle 8 alle 12 per il tampone salivare. Donare il midollo osseo è semplice, poco invasivo e non ha controindicazioni per il donatore ma può salvare una vita umana. La compatibilità è di uno su centomilla. Tu puoi essere uno su centomila. Puoi essere l’unico farmaco salvavita per una persona che sta soffrendo. Fai il tampone salivare per essere inserito nella banca dati dei donatori di midollo osseo perché, è un atto semplice ma di grande generosità per cui bastano pochi secondi”.