Castellammare di Stabia. Coronavirus, le direttive da seguire in un comunicato dell’amministrazione comunale

Castellammare di Stabia. L’amministrazione stabiese invita la cittadinanza ad osservare delle direttive generali al fine di bloccare il diffondersi del Coronavirus. Il sindaco Gaetano Cimmino ha spiegato: “E’ terminata poco fa la riunione del Centro operativo comunale di Castellammare di Stabia incentrata sul nuovo coronavirus. L’obiettivo è quello di non creare allarmismo e di effettuare azioni precauzionali seguendo le linee guida che stanno giungendo da ministero e Regione Campania sui comportamenti da seguire. Il Centro è in costante contatto anche con Anci e Asl e sono in valutazione altre attività precauzionali che saranno comunicate nelle prossime ore”. Con un’ordinanza il primo cittadino avvisa tutta la cittadinanza della necessità di osservare le seguenti norme precauzionali, allo scopo di ridurre le possibilità di esposizione al contagio e limitare il raggio di trasmissione di patologie: 1. Tutti gli individui che, negli ultimo quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessata dall’epidemia nonché nei comuni della c.d. “zona rossa” della regione Lombardia ovvero Codogno, Vò Euganeo, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano hanno l’obbligo di comunicare al Dipartimento di Prevenzione Asl Na 3 Sud attraverso il 118 oppure alla Polizia Locale al tel. 0813900301 di aver soggiornato nelle aree suddette. 2. Lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi. 3. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie. 4. Non toccarsi occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani. 5. Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce. 6. Non usare gli antibiotici se non su prescrizione del medico. 7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool. 8. Usare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate. 9. Evitare contatti ravvicinati con chi abbia febbre e tosse. 10. Se si riscontrano febbre, tosse o difficoltà respiratorie, rientrare in casa e cercare immediatamente cure mediche telefonando al proprio medico di base e riferire il percorso ed i luoghi in cui si è stati senza mai recarsi in ospedale.

Il sindaco sottolinea che: “Prevenzione sì ma nessun allarmismo. L’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia sta lavorando per porre in essere tutte le iniziative precauzionali del caso nei giorni dell’emergenza coronavirus che sta riguardando diverse regioni italiane. E’ attivo in Campania il numero verde regionale 800 90 96 99 che fornisce informazioni sul coronavirus. Il personale sanitario risponderà alle domande degli utenti su diversi aspetti del problema”.