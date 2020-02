Castellammare di Stabia. Collaborazione Rapicano-forze dell’ordine: svelati i segreti del clan D’Alessandro

Proprio chi è stato, in passato, a stretto contatto con i principali esponenti del clan D’Alessandro, adesso pentiti, sta raccontando tutti i segreti di Scanzano all’antimafia. Tra questi Renato Cavaliere e Salvatore Belviso, che hanno permesso di costruire due mega inchieste, quella Tsunami e Olimpo, attualmente nelle aule del Tribunale. Ai due si è da poco aggiunto anche Pasquale Rapicano che, dopo essere stato arrestato, ha cominciato a collaborare con le forze dell’ordine, per far luce sul mondo criminale di Castellammare di Stabia, sugli omicidi, tra cui soprattutto quello di Antonio Fontana ad Agerola, sulle alleanze e sulle eventuali rivalità. Poche settimane prima dell’arresto, quando arrivò la conferma dell’ergastolo per l’omicidio Scelzo, il killer sarebbe stato convocato dai ras per discutere della situazione. Ma il clan non era a conoscenza che Rapicano aveva già avviato i contatti con le forze dell’ordine. Adesso a Scanzano iniziano seriamente a tremare.