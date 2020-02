Castellammare di Stabia. Arrestate madre e figlia con l’accusa di usura e tentata estorsione con minacce

Castellammare di Stabia. I Carabinieri della locale compagnia questa mattina hanno tratto in arresto due indagate, madre e figlie, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Entrambe le donne dovranno rispondere del reato di tentata estorsione mentre la madre è ritenuta responsabile anche di usura. L’indagine è iniziata in seguito da denunce sporte nel novembre 2017 da due donne, le quali avevano chiesto un prestito ad una delle due indagate per poi ritrovarsi nella condizione di non riuscire a provvedere alla restituzione delle somme per problemi di natura economica.

Durante le indagini, oltre all’acquisizione della denuncia presentata dalle vittime, sono stati ascoltati diversi testimoni, ci sono state individuazioni fotografiche, oltre al sequestro di appunti. Il tutto ha portato a documentare gli estremi del reato di usura da parte di una delle due indagate (la madre). E’ stato poi documentato un episodio di tentata estorsione ad opera di entrambe le indagate volto al recupero di alcune mensilità non pagate nel quale le vittime venivano anche minacciate di morte.

Ora le due indagate dovranno scontare le pene loro comminate. Per la madre è stata prevista la custodia in carcere e si trova ora presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli. La figlia, invece, si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.