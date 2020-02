Castellammare di Stabia. Angela Procida ed il fidanzato a “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi. Il postino di Canale 5 è tornato a Castellammare di Stabia per la campionessa di nuoto, sulla sedia a rotelle da quando era piccola in seguito ad un incidente. Ma Angela i traguardi li ha colti tutti, con le medaglie già conquistate e ora la sua storia d’amore con Francesco diventa protagonista della nota trasmissione tv. “Tu sei forza. Sono io che ho bisogno di te” legge Maria De Filippi dalla lettera scritta per Angela dal fidanzato, che continua “Voglio che tu sia mia moglie e avere da te due bambini”, dichiarazione da parte di un ragazzo di 19 anni che ha scelto di condividere il futuro con lei. “Voglio che tu ti guarderai con i miei occhi perché sei bellissima. Non sei un peso”. In studio al fianco della campionessa stabiese Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, che le hanno consegnato i regali: un viaggio a New York ed una collana con ciondoli.

Partecipare alle Paralimpiadi ed agli Europei sono gli imminenti impegni agonistici di Angela.