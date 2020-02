Castellammare. Sessantenne negativo al coronavirus: ha una grave polmonite

Il paziente giunto da poche ore all’ospedale di Castellammare di Stabia è risultato negativo al test effettuato in via precauzionale per scongiurare un possibile contagio da coronavirus.

Il sessantenne è comunque in gravi condizioni di salute, con diagnosi di polmonite interstiziale grave ed è in terapia d’ossigeno. Davvero una situazione spiacevole che si è conclusa con un epilogo soltanto in parte positivo. Siamo vicini al paziente augurandogli una pronta guarigione.