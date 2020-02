Castellammare, molestò due studentesse: condannato a 6 anni bidello

E’ stato condannato a sei anni di reclusione il bidello 55enne dell’Istituto Ferrari di Castellammare di Stabia accusato di molestie sessuali nei confronti di due studentesse. Il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso la sentenza nella giornata di ieri.

I fatti risalgono a dicembre 2018, quando una delle due ragazzine decise di parlare con la propria madre e poi con le Forze dell’Ordine: partì una denuncia e nel maggio del 2019 l’uomo fu arrestato. L’indagine non fu comunque facile: la Polizia riuscì ad incastrare il bidello tramite l’analisi del DNA; tracce furono trovate sui vestiti delle 15enni.

L’episodio sarebbe avvenuto in una sala bar della scuola. Stando a quanto dichiarato dalle vittime, l’uomo aveva provato ad avere rapporti con le giovani. La vicenda creò grande scalpore e addirittura venne fuori che il 55enne si era già reso protagonista di episodi simili in passato: pare che in passato venne scovato mentre spiava le studentesse in bagno.

E’ stato richiesto anche un risarcimento danni nei confronti del condannato, sia da parte delle vittime che da parte del Comune di Castellammare di Stabia il quale si era costituito parte civile nel processo.