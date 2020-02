Castellammare, consigliere Sica insulta partigiani: “Montagna di m…a”. “Si dimetta”

Hanno destato scalpore le parole del consigliere di Castellammare di Stabia Ernesto Sica (Fdl). Un vero e proprio attacco all’Anpi, associazione nazionale partigiani italiani, senza mezzi termini, affidato a mezzo social.

“Della serie… “L’A.N.P.I. È UNA MONTAGNA DI MERDA” cit. – si legge –

Nel 2012, in occasione dell’evento annuale per il giorno del Ricordo che da sempre, ancora oggi, in qualche modo organizzo, la preside del liceo Classico Plinio Seniore (il liceo che ho frequentato fino al 2009) all’ultimo momento vietò questo convegno in quanto aveva avuto pressioni dall’ANPI e disse che senza l’ANPI il convegno non poteva essere fatto… tutto ciò accadde in un silenzio vigliacco.

Domanda provocatoria:

Se qualcuno provasse ad organizzare un convegno negazionista della Shoa ( che ovviamente personalmente condannerei con forza) o qualcuno vietasse un convegno sulla Shoah a fini negazionisti ( altra cosa che io condannerei ) ci sarebbe lo stesso silenzio?”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’opposizione: “Stavolta l’uomo nero ha toppato -ha dichiarato Tonino Scala (Leu) Offendere in questo modo l’Anpi, offende la memoria e la storia del nostro Paese. Il Consiglio Comunale e la città di Castellammare di Stabia, medaglia al valore per la Resistenza, non meritano questi affronti beceri, squallidi, inopportuni, sopra le righe. I nostalgici di un passato da cancellare non possono rappresentare le istituzioni democratiche”.

Queste le parole di Francesco Nappi: “Affermazioni gravissime. Sica è ormai noto per l’inopportunità delle sue esternazioni che talvolta hanno sollevato indignazione a livello internazionale. Getta discredito sulla nostra città. Non riuscendo a fare proposte costruttive per la città ha scelto la via della provocazione. Vista la gravità delle affermazioni dovrebbe dimettersi”.