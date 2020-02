Castellammare . Chiusure notturne sulla Statale Sorrentina

Per consentire l’esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito lungo la strada statale 145 Sorrentina, a Castellammare, in provincia di Napoli. Per contenere i disagi, le attività si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 2 marzo, la statale sarà chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di “Castellammare Ospedale” (km 3,600) e lo svincolo di “Castellammare Villa Cimmino” (km 9,600). Saranno chiuse al transito anche le rampe in uscita ed in ingresso dello svincolo di “Gragnano” (km 7,200).

Il provvedimento sarà in vigore fino al 20 marzo, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

La circolazione sarà deviata sulla ex SS145 “Sorrentina” e sulla ex SS366 “Agerolina” in direzione Sorrento (in corrispondenza dello svincolo di “Castellammare Ospedale”) ed in direzione Napoli (in corrispondenza dello svincolo di “Castellammare Villa Cimmino”).

