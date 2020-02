Ravello, Costiera amalfitana . Caso sospetto di Coronavirus. L’autista è di Scala e non è di Positano. Diversamente da quanto stanno scrivendo vari giornali della provincia di Salerno l’autista che si è recato all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello è di Scala e non di Positano. Solo per essere precisi, visto che stiamo ricevendo centinaia di telefonate. Positanonews ha seguito dal primo minuto la vicenda e continua a seguirla, proprio qualche giorno fa parlammo della scarsa organizzazione al proposito, in particolare anche sull’informazione e sul modus operandi. Insomma occorre telefonare ai centri specializzati e non andare in ospedale, bisogna organizzarsi anche sul territorio , comune per comune, non fare allarmismo, dare informazioni precise e corrette. Ci auguriamo che al Cotugno di Napoli venga fuori che non si tratti di Coronavirus e che l’autista guarisca al più presto.