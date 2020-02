“Campania Felix“, sì, quando arrivi a Valva, in provincia di Salerno, e davanti a te si erge imponente il castello dei Marchesi d’Ayala è a questo che pensi: sei nel posto più “felice” d’Italia. Aggiungete poi che all’interno è stato organizzato un gran ballo carnevalesco e la felicità raddoppia. Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 il castello di Villa d’Ayala a Valva, e i suoi splendidi giardini, annoverati tra i più belli d’Italia, faranno da scenario a “Carnevale Medioevale: Gran Ballo alla Corte delle Fiabe“, il nuovo evento di «Animazione in corso Srl», coordinato dall’amministratrice Aurora Manuele e con direzione artistica di Francesco Chiaiese. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Valva, sindaco Vito Falcone. Si tratta di un percorso immersivo ispirato ai Cavalieri della Tavola Rotonda. Villa dei Marchesi d’Ayala di Valva sorge, con annesso parco, alle pendici del Monte Marzano, territorio che, a partire dall’anno 1108, fu feudo di Gozzolino, signore normanno. È a lui, infatti, che si devono la torre, posta a difesa del parco, il bosco di lecci, magnolie ed aceri (Viva gli alberi che ossigenano la nostra aria, riscaldano le nostre case con il loro legno, ci sfamano con i loro frutti!), e il Teatrino di Verzura, che rendono il complesso un posto magico e incantato. Sarà qui, in questi luoghi misteriosi, che sabato e domenica prossima per tutta la giornata i “Cavalieri della Favola Rotonda” inviteranno adulti e bambini al Gran Ballo in maschera che si terrà all’interno del castello medioevale.

Si gradisce la prenotazione e la partecipazione in maschera.

Info sull’evento: da 08 Febbraio 2020 a 09 Febbraio 2020 Costo: € 8,00

Telefono: 327 2540679, 081 8678369

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)

a cura di Luigi De Rosa