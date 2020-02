Il Carnevale Princeps Irpino edizione 2020 a Mercogliano.

Il Carnevale Princeps Irpino è un evento che riunisce le rappresentanze di 10 carnevali che si svolgono in provincia di Avellino: Zeza di Mercogliano, Mascarata di Serino, Zeza di Capriglia Irpina, rappresentanza del Carnevale di Montemarano, Ballo O’Ntreccio di Forino, Ballo O’Ntreccio Junior e Majorettes I.C. di Forino, rappresentanza del Carnevale di Castelvetere sul Calore, Laccio d’Amore e Quadriglia Lauretana, Fonte Nova Folk, Quadriglia I.C. Benedetto Croce, ‘E Picciapagliari con Quadriglia di Marzano, Quadriglia e Laccio d’Amore di Quindici, Quadriglia e N’Trezz di Pago, Borgo Carnevale ‘A Zeza co’ ‘Ntreccio (Borgo di Montoro), La Fanfara di Santa Lucia di Serino a cura della Pro loco di Santa Lucia. Ogni anno, a rotazione, i figuranti si riuniscono in un paese diverso riuscendo a creare uno spettacolo unico nel suo genene. Creare un circuito di promozione turistica che possa anticipare il Carnevale tradizionale questo è il fine di tale iniziativa e infatti, tutte le attività del Princeps si concludono una settimana prima del Carnevale, dando la possibilità ad ogni comunità di poter festeggiare nel proprio paese! Dopo la presentazione di sabato a Mercogliano i Carnevali irpini riuniti si sposteranno a Solofra domenica 9 febbraio, alle ore 10.30, con la sfilata di una rappresentanza dei Carnevali, mentre il 15 febbraio tappa a Campobasso per il convegno “Il tempo del Carnevale, Santi, maschere, ghiottonerie” in quest’occasione il direttore artistico Roberto D’Agnese porterà la testimonianza di Princeps nel corso di una iniziativa promossa dall’associazione “MoliseRadici: Cultura, Costume, Tradizioni” con il patrocinio del comune di Campobasso e del Musec (Museo del Costume Molisano) di Isernia e in collaborazione con l’Accademia Nazionale della Cucina. Domenica 16 febbraio gran finale a Mercogliano, alle ore 15, in Viale San Modestino, con la spettacolare esibizione del Carnevale Princeps Irpino, dove si esibiranno tutti i gruppi folkloristici e tutti i figuranti.

Ecco il programma dettagliato:

Sabato 8 febbraio 2020

Mercogliano, ore 10.30, Presentazione del Princeps presso il Centro sociale Campanello – Torrette di Mercogliano

Domenica 9 febbraio 2020

Solofra, ore 10.30, Rappresentanza Carnevale Princeps Irpino

Sabato 15 febbraio 2020

Campobasso – Convegno “Il tempo del Carnevale. Santi, mascherate, ghiottonerie”

Domenica 16 febbraio 2020

Mercogliano, ore 15.00 raduno Princeps

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono d’archivio, per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a linkare

la pagina www.carnevaleprincepsirpino.com)