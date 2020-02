Carnevale in Penisola Sorrentina. Tutti gli eventi in programma per la giornata di oggi

Oggi, 25 febbraio 2020, cade la festa del Carnevale: per l’occasione sono vari gli eventi in programma per la giornata.

Partendo dal Comune di Massa Lubrense, in frazione di Termini, a partire dalle ore 15 si terrà nuovamente la sfilata dei carri allegorici e degli artisti di strada sulle note del djset di Antonio Niespolo, carnival party, e la voce di Simon Tee. In serata, a partire dalle 20.30, invece, verrà proiettata sul maxi schermo la partita del Napoli, contro il Barcellona.

A Sorrento, in Piazza Lauro, è stato invece promosso dal Comune l’evento dal nome di Carnivalcircus, che prenderà il via a partire dalle ore 15.00. E’ prevista la partecipazione di artisti di strada, sbandieratori ed animatori, e l’organizzazione di teatro dei burattini, spettacoli di magia, bolle di sapone. Saranno allestite postazioni per foto e selfie, zucchero filato, vari gadgets ed il Disney Train, oltre all’animazione della Animal Street. La direzione artistica è a cura di Koriandoli, la regia di Eleonora Di Maio ed a presentare ci sarà Ciro Massa.

A Sant’Agnello, in Piazza Matteotti, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sarà ospitata un’iniziativa per bambini e non, che prevede la partecipazione di artisti di strada, animatori, baby dance, manipolazione di palloncini, mini giochi gonfiabili e photo moment per tutti i partecipanti. Inoltre, sarà presente un trenino con la funzione di navetta per tutti i bimbi, il quale percorrerà le piazze della città a ritmo di musica. L’animazione musicale è a cura di Caputo tecno-sound.

A Piano di Sorrento, ancora, a partire dalle 14.30, in Piazza Cota, saranno allestiti un gonfiabile bowling, un gonfiabile di tiro col cerchio ed uno stand di tiro al bersaglio. In più, si terrà lo spettacolo di magia di Mago Vittorio, e saranno presenti artisti trampolieri mascherati e spettacoli di giocoleria con Mariano Fiore. La postazione dj sarà a cura del service di Salvatore Caputo.

Infine, a Vico Equense, a partire dalle ore 14.00 tornerà per il secondo anno consecutivo la sfilata di Carnevale per le strade del Paese. La parata di carri allegorici e gruppi mascherati, che terminerà con una festa in Piazza Marconi, durante la quale sono previste animazioni, musica e divertimento per adulti e bambini ed, inoltre, l’animazione dell’Arcolaio Teatro Eventi, è organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Parrocchie del territorio. Questa volta il tema scelto è quello delle fiabe, rivisitato da tutti coloro che hanno preso e prenderanno parte all’evento.