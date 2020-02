Carnevale in Costiera amalfitana, Da Positano a Ravello, Amalfi, Minori e Maiori: ecco il programma di oggi

Costiera amalfitana. La gioia del Carnevale approda in tutti i paesi della Divina costiera colorando le sue strade a festa. Ecco tutti i principali eventi per questo Martedì Grasso del Carnevale 2020 da Positano al Gran Carnevale di Maiori.

Positano. Il finale col botto per il Martedì Grasso alle ore 15:00 con la Gran Parata di Carnevale e la sfilata dei carri che porterà allegria in tutto il paese. Si partirà alle ore 15:00 dalla Chiesa Nuova e si arriverà in Piazza dei Racconti, dove tutti si potranno scatenare al ritmo di raggaeton con il grande Dj Diego Ray.

Maiori. Il panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana, ammirabile da qualsiasi punto del chilometrico lungomare Maiorese, sarà un palcoscenico indiscusso della festosa sfilata dei carri allegorici – ore 15.00 da Lungomare Capone al Porto Turistico – accompagnati anche da gruppi di ballo, musica e coriandoli, per il divertimento di grandi e bambini. Un clima a dir poco contagioso e vivace che si respira in questi giorni ricchi di gioia, un vero inno alla bellezza e al divertimento.

Minori. L’AS Minori vi dà appuntamento sul lungomare con la Festa di Carnevale. A partire dalle 10.30 e fino alle 13.00 divertimento assicurato per i più piccoli con animazione, trucca bimbi, Ballon art, boom blaster, giochi a squadre, sfilata della mascherina più bella. Un’occasione per vivere delle ore di gioia complice anche il meteo che prevede due belle giornate di sole e dalle temperature miti.

Ravello. Tutto pronto anche nella città della musica per i festeggiamenti del Carnevale. Le strade della città si coloreranno e animeranno con i più piccoli che si travestiranno e dalle ore 11:00 si terrà la sfilata a ritmo di musica con partenza da Piazza Fontana in direzione Piazza Vescovado. I festeggiamenti dalle ore 16:00 alle ore 19:00 si sposteranno presso la palestra del campo da tennis.

Anche ad Amalfi sfilata in piazza

Insomma, una carrellata di eventi da non perdere per questo Carnevale 2020 che si prospetta unico soprattutto in Costiera amalfitana.