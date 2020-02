Il Gran Carnevale di Maiori apre giovedi 20 febbraio, domenica 23 febbraio tutti in piazza Termini di Massa Lubrense,Agerola, Sarno, Pimonte e Solofra. Alcuni si protrarranno fino a domenica 1 marzo, altri terminano il martedi grasso. Attenzione il giorno di Carnevale martedi 25 si disputa la partita Napoli- Barcellona, a Termini l’organizzazione Non Solo carnevale ha previsto schermo gigante in piazza.