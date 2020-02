Carmela Infante nominata nuovo Presidente dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni

Questa mattina, l’Arcivescovo Orazio Soricelli ha nominato Carmela Infante nuovo Presidente dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Parte della Parrocchia di S. Maria delle Grazie di Raito, di Vietri sul Mare, ha ricoperto numerosi incarichi in Azione Cattolica, sia a livello parrocchiale che diocesano. Più volte membro della Presidenza diocesana, sia come Vice-Presidente per il Settore Giovani che come Segretario, nell’ultimo triennio è stata Vice-Presidente diocesana per il Settore Adulti.