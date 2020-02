Capua (CE). Museo Provinciale Campano. Presentato il libro di Davide Liberatore “COME IL VENTO SULL’OCEANO”, PAV Edizioni.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il libro di Davide Liberatore “COME IL VENTO SULL’OCEANO”, PAV Edizioni, presentato a Capua.

Anche al Museo Provinciale di Capua (CE), location delle “Matres Matutae” è stato presentato sabato 22.02.2020, il libro di Davide Liberatore “COME IL VENTO SULL’OCEANO”, PAV Edizioni,

Ecco la trama di questa storia vera:

“Rodrigo Salazar, famosissimo campione di baseball degli anni quaranta, ci racconta, in questo libro, la storia vera della sua amicizia con Pablo Medina, meglio noto come Tiburon, lo squalo, il più grande nuotatore che si fosse mai visto fin’allora.

Ci fa un ritratto spietatamente sincero del Sud America di quegli anni, dove vita e morte, odio e amore, vendetta e perdono si inseguono e si intrecciano in una sorta di girotondo senza tempo, segnando inesorabilmente la loro esistenza e il loro destino.

Sarà solo alla fine però che Rodrigo, ormai vecchio e stanco, si deciderà ad aprire la sua scatola del tempo e liberare i ricordi, prima che la memoria glielo potesse impedire, evitando che questa storia, la loro storia, diventasse leggenda.”

Davide Liberatore nato a Roma, il 13 marzo 1949, cresciuto in Sud America tra Venezuela e Brasile, appassionato di arte, pittore, scultore, musicista.

Parla correntemente inglese, francese, spagnolo, portoghese.

Viaggiatore curioso, ha soggiornato in vari paesi europei e nord americani, arricchendo il proprio bagaglio culturale ed emotivo.

Si tratta di un libro interessante, che fa emergere uno spaccato di vita e affida a un’affettuosa lente d’ingrandimento passioni e considerazioni,

Una vitalità è resa con margini emozionali.

Da leggere.

Maurizio Vitiello