Capri, vicenda pista elisoccorso: idea area a Marina Grande

Continua a tenere banco a Capri la vicenda legata all’elisoccorso. A inizio mese era venuta fuori la notizia dello spostamento dell’eliambulanza posizionata sulla piazzola dell’ospedale del Mare di Napoli, la quale doveva servire per il trasporto notturno di ammalati gravi, a Pontecagnano. La notizia, quindi, annunciava che l’eliservizio h24 era tornato alla società a cui è affidato l’elisoccorso del 118, i cui elicotteri stazionano presso l’elisuperficie del Cardarelli.

Erano state vivaci le proteste, specialmente di Federalberghi, visto che si ripresentava l’incubo che si era presentato a dicembre: l’elisuperficie non è ancora pronta, neanche ad Anacapri, visto che mancano le illuminazioni delle piazzole nelle ore notturne.

Il 5 febbraio, poi, si era tenuto presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania un incontro il cui risultato era stato positivo: veniva garantito il servizio di elisoccorso di qualsiasi volo con direzione Capri per motivi di emergenza.

I colleghi di Metropolis, avanzano l’ipotesi dell’utilizzo di un’area a Marina Grande utile per le manovre di atterraggi dell’eliambulanza. Un’area che sorge in via don Giobbe Ruocco e che è di proprietà della società Tbs: quest’ultima avrebbe già palesato la propria disponibilità in tal senso. Ora restano da effettuare tutte le verifiche tecniche del caso. “Ciò renderebbe più agevole e rapido l’elisoccorso”, ha dichiarato Costantino Federico.