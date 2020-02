Capri. Un minuto di silenzio prima della partita di basket per commemorare Kobe Bryant

Kobe Bryant, il campione Nba morto insieme alla figlia ed altre sette persone in un tragico incidente in elicottero la scorsa settimana, ha trascorso in più occasioni le sue vacanze sull’isola di Capri. Il legame nei confronti del luogo è sottolineato anche dal fatto che una delle sue figlie si chiama proprio Capri. Proprio in sua memoria, ieri pomeriggio, nella tendostruttura San Costanzo, poco prima della partita di basket femminile di serie B tra Olimpia Capri e Givova Ladies Scafati, si è tenuto un minuto di raccoglimento a luci spente, seguito da un lunghissimo applauso, mentre venivano proiettate alcune foto del campione e di sua figlia.